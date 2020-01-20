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Факти / Україна / Політика

Британія про скандал із українським тризубом: Шкодуємо з приводу образи

У Великій Британії прокоментували включення тризуба до списку терористичних символів у посібнику з протидії екстремізму, який поширили британські правоохоронні органи.

– Ми усвідомлюємо і шкодуємо з приводу образи, заподіяної появою українського тризуба в наочному посібнику британської поліції. Як уже заявляли в поліції, в цьому документі чітко зазначено, що багато символів, наведених у ньому, не становлять інтерес у боротьбі з тероризмом, – йдеться у заяві посольства Великої Британії в Києві.

Лондон підкреслив, що британська влада глибоко поважає офіційні символи української державності, зокрема Державні Прапор, Герб і Гімн України.

Читайте: У Британії тризуб включили до екстремістської символіки – реакція МЗС України

– Ми визнаємо, що тризуб як головний елемент Державного Герба України має конституційне, історичне та культурне значення для народу України, – зазначив речник британського уряду.

Нагадаємо, у Великій Британії в рамках кампанії проти екстремізму поліція розіслала медичним працівникам та викладачам посібник про боротьбу з тероризмом. У ньому згадується державний герб України та символ ЗСУ – тризуб.

Фото: Dreamstime

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