Фигуранта дела Гандзюк Павловского взяли под стражу

Печерский районный суд Киева взял под стражу фигуранта дела Екатерины Гандзюк Игоря Павловского по подозрению в создании преступной организации и за незаконное хранение огнестрельного оружия.

Его арестовали на два месяца без возможности внесения залога.

По данным следствия, Павловский создал преступную организацию, которая занималась запугиванием людей, повреждением имущества и массовыми беспорядками на заказ.

В подозрении отметили два таких эпизода: поджог двух автомобилей двух активистов Александра Цегельника и Юрия Марудова в апреле 2018 года. Также его подозревают в массовых беспорядках возле Олешковского районного совета в мае того же года, когда депутаты пытались выразить недоверие экс-председателю райсовета Елене Кравченко-Скалозуб.

По данным следствия, во время обысков в доме Павловского 20 января было найдено огнестрельное оружие.

По словам адвокатов, подозрение необоснованно, поскольку следствие не предоставило четких доказательств причастности Павловского. Они добавили, что их подзащитный болен и не может ходить без костылей. По их мнению, Павловскому подбросили оружие в дом.

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Павловский отказался комментировать новое подозрение, но сказал, что знает людей, о которых шла речь. Брагу Сергея, который причастен к поджогу авто активистов. Свое сотрудничество с ними Павловский отрицает.

Также он подтвердил, что знаком с членами общественного формирования из Новой Каховки Никто кроме нас и ее руководителем Русланом Агаевым. По данным следствия, они причастны к массовым беспорядкам под Олешковским райсоветом.

Напомним, 20 января Офис генпрокурора сообщил о подозрении и задержал экс-помощника народного депутата Украины предыдущих созывов Игоря Павловского. Именно его подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.