Фігуранта справи Гандзюк Павловського взяли під варту

Печерський районний суд Києва взяв під варту фігуранта справи Катерини Гандзюк Ігоря Павловського за підозрою у створенні злочинної організації та за незаконне зберігання вогнепальної зброї.

Його заарештували на два місяці без можливості внесення застави.

За даними слідства, Павловський створив злочинну організацію, яка займалася залякуванням людей, пошкодженням майна і масовими заворушеннями на замовлення.

У підозрі зазначили два таких епізоди: підпал двох автомобілів двох активістів Олександра Цегельника та Юрія Марудова у квітні 2018 року. Також його підозрюють у масових заворушеннях біля Олешківської районної ради у травні того ж року, коли депутати намагалися висловити недовіру екс-голові райради Олені Кравченко-Скалозуб.

За даними слідства, під час обшуків у будинку Павловського 20 січня було знайдено вогнепальну зброю.

За словами адвокатів, підозра необґрунтована, оскільки слідство не надало чітких доказів причетності Павловського. Вони додали, що їх підзахисний хворий і не може ходити без милиць. На їхню думку, Павловському підкинули зброю в будинок.

Павловський відмовився коментувати нову підозру, але сказав, що знає людей, про яких йшла мова. Брагу Сергія, який причетний до підпалу авто активістів. Свою співпрацю з ними Павловський заперечує.

Також він підтвердив, що знайомий з членами громадського формування з Нової Каховки Ніхто крім нас і її керівником Русланом Агаєвим. За даними слідства, вони причетні до масових заворушень під Олешківською райрадою.