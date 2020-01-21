Першим заступником директора Державного бюро розслідувань призначений Олександр Бабіков.

Він працював у юридичній фірмі Aver Lex, яка захищала екс-президента Віктора Януковича.

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Інформація про можливе призначення Бабікова з’явилася раніше, коли організація Сім’ї Героїв Небесної сотні заявила, що таке кадрове рішення стане конфліктом інтересів, бо відомство продовжує слідство у справах Майдану. Водночас в. о. директора ДБР Ірина Венедіктова заявила, що особисто керує справами Майдану.

Бабіков у 2001 році закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого, спеціальність правознавство. У 2019 отримав ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю Кримінальне право і кримінологія.

Також Бабіков працював у прокуратурі Кіровоградської області, прокуратурі Харківської області та в Генеральній прокуратурі.

Раніше Факти ICTV писали, що проти екс-глави ДБР Труби відкрили кримінальне провадження.

Фото: 112.ua