Штрафы, рынок земли и деньги обличителям – новые законы 2020

С 1 января в Украине традиционно выросла минимальная зарплата. В течение всего года она составит 4723 грн в месяц. Это на 550 грн, или 13%, больше, чем в прошлом году.

Такое увеличение трудно назвать революционным. Однако украинская минималка впервые с 2007 года опередила российскую и белорусскую.

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На 1 января, по официальным курсам валют, минимальная зарплата в Украине составляла $199, в России $196, а в Беларуси $178.

А вот прожиточный минимум с наступлением нового года не изменился, поскольку обновлялся в декабре. Поэтому Минсоцполитики инициировало реформу прожиточного минимума и предлагает прежде всего отвязать его от так называемых несвойственных выплат.

А еще в прожиточных минимумах ведется должностные оклады многих чиновников. То есть с поднятием прожиточного минимума каждый раз растут не только минимальные пенсии, но и немаленькие зарплаты государственных мужей. От такого подхода правительство хочет отказаться в этом году.

С 1 января закончилась эпоха хитрости для евробляхеров. Власти решили в очередной раз не продлевать льготный период растаможки автомобилей на еврономерах. Поэтому с началом года владельцев евроблях должны штрафовать. Сумма штрафа может быть достаточной – до 170 тыс. грн. Плюс еще 34 тыс. грн за использование нерастаможенной машины в коммерческих целях.

Растут в этом году и штрафы за нарушение правил дорожного движения. Прежде всего, за пьянство за рулем. До 34 тыс. грн за первое нарушение и 51 тыс. грн за повторное, с лишением прав на срок до трех лет.

Также должна заработать и автоматическая система фиксации нарушений правил дорожного движения. Тогда недобросовестным водителям снова начнут поступать письма с сообщениями о штрафах.

Законодательные нововведения усложнят жизнь мелким предпринимателям. ФОПы 2, 3 и 4 групп, работающих в сфере торговли, общественного питания и услуг, теперь не смогут обходиться без кассовых аппаратов.

С 1 октября в Украине должна стартовать продажа земель сельхозназначения. Парламентское большинство планирует вынести земельную реформу на окончательное утверждение в середине февраля.

Тем временем 1 апреля стартует второй этап медицинской реформы. Введенный еще Ульяной Супрун принцип деньги ходят за пациентом, кроме амбулаторий, распространится также на поликлиники и стационары.

Больницы из бюджетных учреждений превратятся в коммунальные предприятия и будут конкурировать между собой за пациентов. В Минздраве обещают жестко наказывать врачей за попытки взяточничества.

Минздрав планирует также выйти в лидеры цифровой трансформации. В Украине уже активно развивается телемедицина. В этом году обещают внедрить электронные рецепты и больничные, и даже отказаться от бумажных медицинских карточек, которые каждый из нас сопровождают с детства.

Начиная с этого года, украинцы смогут зарабатывать на разоблачении коррупционеров. Каждый, кто сообщит достоверную информацию о взятках и схемах, сможет претендовать на вознаграждение от государства.

Она может достигать 10% нанесенного государству ущерба. Но не более 3 тыс. минимальных зарплат, в этом году это более 14 млн грн.

Также в Украине вступил в силу Избирательный кодекс. Законодатели наконец ввели открытые партийные списки. В то же время, мажоритарная система останется на местном уровне: в селах, районах и небольших городах.

До конца отопительного сезона украинцы смогут покупать газ по фиксированной цене чуть меньше 7 грн за кубометр. Правда, за его транспортировку придется заплатить отдельно, в каждом регионе разную цену. Но конечная цена будет примерно на 12% меньше прошлогодней.

К концу этого года у нас запланирован перепись населения. Первый и последний раз в независимой Украине его проводили в 2001 году.

В то же время, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет предложил осовременить процедуру и провести электронную перепись с использованием данных электронных реестров и мобильных операторов.

Демографы эту идею раскритиковали. Тем не менее, в правительстве обещают представить результаты своего исследования.

Напомним, в Украине предлагают повысить штрафы для пешеходов.