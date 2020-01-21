Штрафи, ринок землі та гроші викривачам – нові закони 2020

З 1 січня в Україні традиційно зросла мінімальна зарплата. Протягом усього року вона становитиме 4723 грн на місяць. Це на 550 грн, або понад 13%, більше, ніж торік.

Таке збільшення важко назвати революційним. Проте українська мінімалка вперше з 2007 року випередила російську та білоруську.

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На 1 січня, за офіційними курсами валют, мінімальна зарплата в Україні становила $199, у Росії $196, а в Білорусі $178.

А от прожитковий мінімум з настанням нового року не змінився, оскільки оновлювався у грудні. Відтак Мінсоцполітики ініціювало реформу прожиткового мінімуму і пропонує передусім відв’язати його від так званих невластивих виплат.

А ще в прожиткових мінімумах обраховуються посадові оклади багатьох чиновників. Тобто з підняттям прожиткового мінімуму щоразу зростають не лише мінімальні пенсії, а й немаленькі зарплати державних мужів. Від такого підходу уряд хоче відмовитися вже цього року.

З 1 січня закінчилася епоха хитрості для євробляхерів. Влада вирішила в черговий раз не подовжувати пільговий період розмитнення автівок на єврономерах. Тож з початком року власників євроблях мають штрафувати. Сума штрафу може бути чималою – до 170 тис. грн. Плюс ще 34 тис. грн за використання нерозмитненої автівки в комерційних цілях.

Зростають цього року і штрафи за порушення правил дорожнього руху. Насамперед, за пияцтво за кермом. До 34 тис. грн за перше порушення і 51 тис. грн за повторне, з позбавленням прав на термін до трьох років.

Також має запрацювати і автоматична система фіксації порушень правил дорожнього руху. Тоді несумлінним водіям знову почнуть надходити листи з повідомленнями про штрафи.

Законодавчі нововведення ускладнять життя дрібним підприємцям. ФОПи 2, 3 та 4 груп, які працюють у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, тепер не зможуть обходитися без касових апаратів.

З 1 жовтня в Україні має стартувати продаж земель сільгосппризначення. Парламентська більшість планує винести земельну реформу на остаточне затвердження в середині лютого.

Тим часом 1 квітня стартує другий етап медичної реформи. Запроваджений ще Уляною Супрун принцип гроші ходять за пацієнтом, крім амбулаторій, пошириться також на поліклініки та стаціонари.

Лікарні з бюджетних установ перетворяться на комунальні підприємства і конкуруватимуть між собою за пацієнтів. У Мінохорони здоров’я обіцяють жорстко карати лікарів за спроби хабарництва.

МОЗ планує також вийти в лідери цифрової трансформації. В Україні вже активно розвивається телемедицина. Цього ж року обіцяють впровадити електронні рецепти та лікарняні, і навіть відмовитися від паперових медичних карток, які кожного з нас супроводжують з дитинства.

Починаючи з цього року, українці зможуть заробляти на викритті корупціонерів. Кожен, хто повідомить достовірну інформацію про хабарі та схеми, зможе претендувати на винагороду від держави.

Вона може сягати 10% завданих державі збитків. Але не більше 3 тис. мінімальних зарплат, цього року це понад 14 млн грн.

Також Україні набув чинності Виборчий кодекс. Законодавці нарешті запровадили відкриті партійні списки. Водночас, мажоритарна система залишиться на місцевому рівні: в селах, районах і невеликих містах.

До кінця опалювального сезону українці зможуть купувати газ за фіксованою ціною трохи менше 7 грн за кубометр. Щоправда, за його транспортування доведеться заплатити окремо, у кожному регіоні різну ціну. Але кінцева ціна буде приблизно на 12% менше за торішню.

На кінець цього року у нас запланований перепис населення. Вперше й востаннє в незалежній Україні його проводили 2001 року.

Водночас, міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет запропонував осучаснити процедуру й провести електронний перепис з використанням даних електронних реєстрів і мобільних операторів.

Демографи цю ідею розкритикували. Тим не менш, в уряді обіцяють презентувати результати свого дослідження.

Нагадаємо, в Україні пропонують підвищити штрафи для пішоходів.