Скалецкая рассказала о законопроекте о страховой медицине

Министр здравоохранения Звездная Скалецкая заявила, что к экспертному обсуждению по законопроекту о страховой медицине планируют присоединиться после 1 апреля 2020 года.

Правительство рассчитывает, что украинцы получат доступ к обсуждению данного проекта закона уже в 2020 году.

Сейчас у министерства здравоохранения есть разные мнения касательно того, как должна выглядеть реформа здравоохранения.

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– Уже пора создавать рабочую группу, чтобы начать национальную дискуссию, кто на что способен и готов. Страховая медицина предусматривает несколько компонентов: как мы собираем деньги и на что. Оба компонента очень важны, – сказала Скалецкая.

Также важно понять, как будет покрываться медицинское страхование, где государство будет выступать плательщиком.

Факты ICTV писали о том, какие изменения ждут украинцев в сфере здравоохранения в 2020 году.