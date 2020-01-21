Скалецька розповіла про законопроект про страхову медицину

Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька заявила, що до експертного обговорення щодо законопроекту про страхову медицину планують приєднатися після 1 квітня 2020 року.

Уряд розраховує, що українці отримають доступ до обговорення зазначеного проекту закону вже у 2020 році.

Наразі у міністерства охорони здоров’я є різні думки щодо того, як має виглядати реформа охорони здоров’я.

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– Уже на часі створення робочої групи, щоб почати національну дискусію, хто на що здатний і готовий. Страхова медицина передбачає кілька компонентів: як ми збираємо гроші і на що. Обидва компоненти дуже важливі, – сказала Скалецька.

Також важливо зрозуміти, як саме покриватиметься медичне страхування, де держава виступатиме платником.

Факти ICTV писали про те, які зміни чекають на українців у сфері охорони здоров’я у 2020 році.