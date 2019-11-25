Глава Минздрава Зоряна Скалецкая рассказала о давлении, которое на нее осуществляется.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая отметила, что ей ежедневно приходится испытывать давление, однако оно ее не заставит отступить от принятия решений.

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– Я с первого дня чувствую давление. Давление обстоятельств, давление условий, давление задач, но это не значит, что это давление, которое заставит опустить руки. Если имеется в виду давление незаконных действий, то нет. Я надеюсь, что до этого не дойдет, – заявила Скалецкая в студии Свободы слова на телеканале ICTV.

Она добавила, что ее риторика, как главы Минздрава, заключается в прозрачности, открытости и понятности для всех.

Ранее Скалецкая отметила, что повысить уровень вакцинации среди взрослого населения поможет информационная поддержка и повышение осведомленности.