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Факты / Украина / Политика

Тотальный аудит: Счетная палата проверит Раду, Кабмин и ЦИК

Голова Счетной палаты Валерий Пацкан сообщил, что в 2020 году ведомство проведет масштабный аудит органов государственной власти.

В частности проверка пройдет в:

  • Верховной Раде;
  • Центризбиркоме;
  • Кабмине;
  • Совете национальной безопасности и обороны;
  • Конституционном суде;
  • Укрзализныце;
  • Службе внешней разведки;
  • Укрпочте;

– Счетная палата в этом году проведет более 80 аудитов, – отметил Пацкан.

Голова Счетной палаты отметил, что граждан в частности интересует, насколько эффективно органы власти используют бюджетные средства как на свои нужды, так и на реализацию реформ.

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– В частности, проанализируют ситуацию в образовании, здравоохранении, социальной и других сферах, поскольку на их реформы идут колоссальные средства, а общество должно быть уверено, что результат будет должным, – пояснил чиновник.

Проведут аудит в Антимонопольном комитете, Нацполиции, Пенсионном фонде и Фонде госимущества.

Напомним, Виталий Кличко инициировал проведение финансового аудита деятельности всех структур КГГА и касательных подразделений.

Источник: Валерий Пацкан

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