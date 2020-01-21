Тотальный аудит: Счетная палата проверит Раду, Кабмин и ЦИК

Голова Счетной палаты Валерий Пацкан сообщил, что в 2020 году ведомство проведет масштабный аудит органов государственной власти.
В частности проверка пройдет в:
- Верховной Раде;
- Центризбиркоме;
- Кабмине;
- Совете национальной безопасности и обороны;
- Конституционном суде;
- Укрзализныце;
- Службе внешней разведки;
- Укрпочте;
– Счетная палата в этом году проведет более 80 аудитов, – отметил Пацкан.
Голова Счетной палаты отметил, что граждан в частности интересует, насколько эффективно органы власти используют бюджетные средства как на свои нужды, так и на реализацию реформ.
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– В частности, проанализируют ситуацию в образовании, здравоохранении, социальной и других сферах, поскольку на их реформы идут колоссальные средства, а общество должно быть уверено, что результат будет должным, – пояснил чиновник.
Проведут аудит в Антимонопольном комитете, Нацполиции, Пенсионном фонде и Фонде госимущества.
Напомним, Виталий Кличко инициировал проведение финансового аудита деятельности всех структур КГГА и касательных подразделений.
Источник: Валерий Пацкан