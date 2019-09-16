Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Державної аудиторської служби для проведення фінансового аудиту діяльності структур КМДА, комунальних підприємств та інших підрозділів.
Віталій Кличко ініціював проведення фінансового аудиту діяльності всіх структур КМДА та дотичних підрозділів.
– Зважаючи на інформацію, що поширюється в ЗМІ, про нібито бюджетні зловживання у місті Києві, звертаюся до вас щодо здійснення Державною аудиторською службою перевірки та аналізу фактичного стану справ щодо законного та ефективного використання комунальних коштів і майна, – йдеться у зверненні мера.
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Зокрема, перевірять правильність ведення бухгалтерського обліку й достовірність фінансової звітності.
Нагадаємо, вибори мера у Києві мають відбутися 25 жовтня 2020 року.