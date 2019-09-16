Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Державної аудиторської служби для проведення фінансового аудиту діяльності структур КМДА, комунальних підприємств та інших підрозділів.

– Зважаючи на інформацію, що поширюється в ЗМІ, про нібито бюджетні зловживання у місті Києві, звертаюся до вас щодо здійснення Державною аудиторською службою перевірки та аналізу фактичного стану справ щодо законного та ефективного використання комунальних коштів і майна, – йдеться у зверненні мера.