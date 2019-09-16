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Факти / Україна / Політика

В КМДА проведуть аудит всіх підрозділів та комунальних підприємств

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Державної аудиторської служби для проведення фінансового аудиту діяльності структур КМДА, комунальних підприємств та інших підрозділів.

В КМДА проведуть аудит всіх підрозділів та комунальних підприємств

Віталій Кличко ініціював проведення фінансового аудиту діяльності всіх структур КМДА та дотичних підрозділів.

– Зважаючи на інформацію, що поширюється в ЗМІ, про нібито бюджетні зловживання у місті Києві, звертаюся до вас щодо здійснення Державною аудиторською службою перевірки та аналізу фактичного стану справ щодо законного та ефективного використання комунальних коштів і майна, – йдеться у зверненні мера.

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Зокрема, перевірять правильність ведення бухгалтерського обліку й достовірність фінансової звітності.

Нагадаємо, вибори мера у Києві мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

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