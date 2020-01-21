Тотальний аудит: Рахункова палата перевірить Раду, Кабмін та ЦВК

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан повідомив, що у 2020 році відомство проведе масштабний аудит органів державної влади.

Зокрема перевірка пройде у:

Верховній Раді;

Центрвиборчкомі;

Кабміні;

Раді національної безпеки та оборони;

Конституційному суді;

Укрзалізниці;

Службі зовнішньої розвідки;

Укрпошті;

– Рахункова палата цьогоріч проведе понад 80 аудитів, – наголосив Пацкан.

Голова Рахункової палати зазначив, що громадян зокрема цікавить, наскільки ефективно органи влади використовують бюджетні кошти як на свої потреби, так і на реалізацію реформ.

Читайте: Скорочення людей у 8 разів і підвищення зарплат – Дубілет про реформу Держаудиту

– Зокрема, проаналізують ситуацію в освіті, охороні здоров’я, соціальній та інших сферах, оскільки на їхні реформи йдуть колосальні кошти, а суспільство має бути впевнене, що результат буде належним, – пояснив чиновник.

Проведуть аудит в Антимонопольному комітеті, Нацполіції, Пенсійному фонді та Фонді держмайна.

Нагадаємо, Віталій Кличко ініціював проведення фінансового аудиту діяльності всіх структур КМДА та дотичних підрозділів.

Джерело: Валерій Пацкан