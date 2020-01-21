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Факти / Україна / Політика

Тотальний аудит: Рахункова палата перевірить Раду, Кабмін та ЦВК

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан повідомив, що у 2020 році відомство проведе масштабний аудит органів державної влади.

Зокрема перевірка пройде у:

  • Верховній Раді;
  • Центрвиборчкомі;
  • Кабміні;
  • Раді національної безпеки та оборони;
  • Конституційному суді;
  • Укрзалізниці;
  • Службі зовнішньої розвідки;
  • Укрпошті;

– Рахункова палата цьогоріч проведе понад 80 аудитів, – наголосив Пацкан.

Голова Рахункової палати зазначив, що громадян зокрема цікавить, наскільки ефективно органи влади використовують бюджетні кошти як на свої потреби, так і на реалізацію реформ.

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– Зокрема, проаналізують ситуацію в освіті, охороні здоров’я, соціальній та інших сферах, оскільки на їхні реформи йдуть колосальні кошти, а суспільство має бути впевнене, що результат буде належним, – пояснив чиновник.

Проведуть аудит в Антимонопольному комітеті, Нацполіції, Пенсійному фонді та Фонді держмайна.

Нагадаємо, Віталій Кличко ініціював проведення фінансового аудиту діяльності всіх структур КМДА та дотичних підрозділів.

Джерело: Валерій Пацкан

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