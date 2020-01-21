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Факти / Україна

Я “випадковий слухач”: Павловський відкидає звинувачення у справі Гандзюк

Підозрюваний у справі Катерини Гандзюк Ігор Павловський відкидає звинувачення в організації убивства херсонської активістки.

За словами Павловського, він у цій справі лише “випадковий слухач”.

У Печерському райсуді Києва, спілкуючись із журналістами, підозрюваний розповів, що спілкувався з Сергієм Торбіним (визнаний винним у виконанні убивства. – Ред.) тільки щодо грошового питання.

– Приїжджав Торбін, позичив грошей у мене. Щодо Катерини Гандзюк ми ніколи не розмовляли з Торбіним, – сказав Павловський.

Підозрюваний стверджує, що не знав про підготовку нападу на активістку.

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– Я не мафіозі – я просто нормальна людина. Я Катерину Гандзюк ніколи не знав і не бачив. Навіть про неї ніколи не розмовляв, – розповів він.

Як відомо, Павловського привезли на суд до Києва, де йому мають обрати запобіжний захід.

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