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Факты / Украина / Политика

Как бороться с голодовками в тюрьмах – инициатива Офиса генпрокурора

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка обратился к премьер-министру Алексею Гончаруку с предложением законодательно урегулировать вопрос предоставления медицинской помощи заключенным, объявляющитм голодовку в тюрьмах.

В 2019 году в следственных изоляторах зафиксировали 76 случаев объявления голодовки.

Цель обращения – защита прав задержанных, взятых под стражу лиц и осужденных.

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Согласно украинскому законодательству, принудительное кормление осужденного может быть применено только на основании решения суда, принятого по заключению врача.

Однако на практике этот механизм нельзя реализовать из-за отсутствия порядка кормления заключенных, их содержания, норм продуктов питания.

Недавно Факты ICTV рассказывали о том, что в Украине могут появиться частные СИЗО.

Источник: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

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