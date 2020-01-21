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Факти / Україна / Політика

Як боротися з голодуванням у тюрмах – ініціатива Офісу генпрокурора

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звернувся до прем’єр-міністра Олексія Гончарука з пропозицією законодавчо врегулювати питання надання медичної допомоги ув’язненим, які оголошують голодування у тюрмах.

У 2019 році у слідчих ізоляторах зафіксували 76 випадків оголошення голодування.

Мета звернення – захист прав затриманих, узятих під варту осіб та засуджених.

Читайте: Офіс генпрокурора пропонує збільшити площу камер у СІЗО

Згідно з українським законодавством, примусове годування засудженого може бути застосовано лише на підставі рішення суду, ухваленого за висновком лікаря.

Проте на практиці цей механізм не можна реалізувати через порядку годування в’язнів, їх тримання, норм продуктів харчування.

Нещодавно Факти ICTV розповідали про те, що в Україні можуть з’явитися приватні СІЗО.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

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