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Факты / Украина / Политика

Зеленский выступит в Давосе со специальным обращением

Президент Украины Владимир Зеленский выступит со специальным обращение на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Об этом говорится в программе форума на 22 января. Планируется, что мероприятие начнется в 16.00 по местному времени и продлится полчаса.

Организаторы также сообщили, что сессия с участием Зеленского будет транслироваться в прямом эфире и будет иметь синхронный перевод.

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22 января президент осуществит рабочий визит в Швейцарию, где примет участие в ежегодном заседании в Давосе.

К слову, Всемирный экономический форум назвал одной из самых серьезных угроз для мировой экономики климатические катастрофы.

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