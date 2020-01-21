Зеленский выступит в Давосе со специальным обращением

Президент Украины Владимир Зеленский выступит со специальным обращение на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Об этом говорится в программе форума на 22 января. Планируется, что мероприятие начнется в 16.00 по местному времени и продлится полчаса.

Организаторы также сообщили, что сессия с участием Зеленского будет транслироваться в прямом эфире и будет иметь синхронный перевод.

Читайте: Депутаты поедут на форум в Давосе за свой счет – Разумков

22 января президент осуществит рабочий визит в Швейцарию, где примет участие в ежегодном заседании в Давосе.

К слову, Всемирный экономический форум назвал одной из самых серьезных угроз для мировой экономики климатические катастрофы.