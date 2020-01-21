Зеленський виступить у Давосі зі спеціальним зверненням

Президент України Володимир Зеленський виступить зі спеціальним звернення на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Про це зазначається у програмі форуму на 22 січня. Планується, що захід розпочнеться о 16.00 за місцевим часом і триватиме півгодини.

Організатори також повідомили, що сесія за участі Зеленського транслюватиметься у прямому ефірі та матиме синхронний переклад.

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22 січня президент здійснить робочий візит до Швейцарії, де візьме участь у щорічному засіданні в Давосі.

До слова, Всесвітній економічний форум назвав одними з найсерйозніших загроз для світової економіки кліматичні катастрофи.