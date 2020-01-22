Deutsche Bahn возьмется за реструктуризацию Укрзализныци

Премьер-министр Алексей Гончарук, находящийся на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщил одну из главных новостей дня – Украина будет сотрудничать с крупнейшим железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn.

По его словам, Мининфраструктуры подписало с Deutsche Bahn Меморандум о взаимопонимании.

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Гончарук подчеркнул, что это является логическим продолжением плана реструктуризации Укрзализныци.

– Уверен, что применение опыта успешной европейской железнодорожной компании повысит эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине. После встречи с руководством Deutsche Bahn на прошлой неделе в Киеве мы пришли к пониманию формата сотрудничества, а именно – Украина полностью сохранит за собой контроль над Укрзализныцей, – рассказал глава правительства.

Специалисты немецкой компании будут работать над реформированием управленческих механизмов Укрзализныци – о продаже или аренде стратегически важного государственного объекта речь не идет, заверил он.

Ранее Факты ICTV писали, что Укрзализныця введет скидки на раннее бронирование билетов.