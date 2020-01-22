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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Deutsche Bahn візьметься за реструктуризацію Укрзалізниці

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, який перебуває на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, повідомив одну з найголовніших новин дня – Україна співпрацюватиме з найбільшим залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn.

За його словами, Мінінфраструктури підписало з Deutsche Bahn Меморандум про взаєморозуміння.

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Гончарук наголосив, що це є логічним продовженням плану реструктуризації Укрзалізниці.

– Упевнений, що застосування досвіду успішної європейської залізничної компанії підвищить ефективність та якість залізничних перевезень в Україні. Після зустрічі з керівництвом Deutsche Bahn минулого тижня у Києві ми прийшли до розуміння формату співпраці, а саме – Україна повністю зберігатиме за собою контроль над Укрзалізницею, – розповів глава уряду.

Фахівці німецької компанії працюватимуть над реформуванням управлінських механізмів Укрзалізниці – про продаж чи оренду стратегічно важливого державного об’єкта не йдеться, запевнив він.

Раніше Факти ICTV писали, що Укрзалізниця запровадить знижки на раннє бронювання квитків.

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