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Факты / Украина

Два самых молодых премьеры мира: Гончарук поделился фото из Давоса

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Алексей Гончарук встретился с премьер-министром Финляндии Санни Марин.

– Первая встреча в рамках рабочего визита в Давос – с премьер-министром Финляндии Санни Марин. Последняя встреча на уровне правительств стран состоялась еще 5 лет назад.

Украина – один из крупнейших развивающихся рынков. Призвал Финляндию инвестировать в Украину, – сообщил Гончарук.

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Премьеры также обсудили усиление сотрудничества в образовательной сфере, в частности в рамках проекта Финская поддержка реформы украинской школы. Проект направлен на реформирование системы школьного и профессионально-технического образования в Украине.

– Мы ценим поддержку Финляндии во внедрении энергоэффективных решений в Украине. Финско-украинский трастовый Фонд стимулирует сотрудничество двух стран в этом направлении.

Спасибо Финляндии за непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за неизменную позицию в отношении санкций, наложенных на РФ из-за вооруженной агрессии против Украины, – добавил Алексей Гончарук.

К слову, активистка Грета Тунберґ приняла участие в дискуссии на форуме в Давосе, во время которой в очередной раз обратила внимание на проблемы, связанные с изменением климата.

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