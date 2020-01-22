Два наймолодші прем‘єри світу: Гончарук поділився фото з Давосу

На Всесвітньому економічному форумі у Давосі Олексій Гончарук зустрівся з прем‘єр-міністром Фінляндії Санною Марін.

– Перша зустріч у межах робочого візиту в Давос – із прем‘єр-міністром Фінляндії Санною Марін. Остання зустріч на рівні урядів країн відбулася ще 5 років тому. Україна – один із найбільших ринків, що розвиваються. Закликав Фінляндію інвестувати в Україну, – повідомив Гончарук.

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Прем‘єри також обговорили посилення співпраці в освітній сфері, зокрема в рамках проекту Фінська підтримка реформи української школи. Проект спрямований на реформування системи шкільної та професійно-технічної освіти в Україні.

– Ми цінуємо підтримку Фінляндії у впровадженні енергоефективних рішень в Україні. Фінсько-український трастовий Фонд стимулює співпрацю двох країн у цьому напрямку. Дякую Фінляндії за непохитну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також за незмінну позицію щодо санкцій, накладених на РФ через збройну агресією проти України, – додав Олексій Гончарук.

До слова, активістка Ґрета Тунберґ взяла участь у дискусії на форумі у Давосі, під час якої вкотре звернула увагу на проблеми, пов’язані зі зміною клімату.