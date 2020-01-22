Встреча Зеленского и Путина в Израиле пока не запланирована – ОП

В рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Израиль запланировано участие главы государства в мероприятиях пятого Всемирного форума памяти Холокоста. Встреча с президентом РФ Владимиром Путиным пока не входит в его планы.

Если общение Зеленского и Путина состоится на полях форума, то лишь для того, чтобы обсудить дальнейший обмен заключенными.

Сейчас известно, что глава Украины собирается провести несколько встреч с руководством Израиля.

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– В рамках визита запланировано участие Владимира Зеленского в мероприятиях пятого Всемирного форума памяти Холокоста, а также встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлиным, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, спикером Кнессета Юлием Эдельштейном и представителями деловых кругов Израиля, – сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Напомним, Владимир Зеленский примет участие в церемонии, посвященной 75-й годовщине освобождения Аушвица, которая пройдет в Израиле.