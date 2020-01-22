Кремль підтвердив запит на зустріч Зеленського й Путіна

Помічник президента Росії Юрій Ушаков підтвердив інформацію про те, що був запит на зустріч президента України Володимира Зеленського і глави РФ Володимира Путіна.

Він додав, що запит на зустріч в Ізраїлі прийшов від Києва.

За словами Ушакова, якщо Путін і проводитиме зустрічі з іншими главами держав, то вони будуть дуже короткими.

– Звичайно, президент, в будь-якому випадку, потисне руку основним учасникам форуму, це неминуче. Чи відбудуться тривалі бесіди – це дуже сумнівно, просто часу немає фізично, хоча запити надходили, зокрема і від президента Зеленського, – сказав помічник президента РФ.

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Ушаков також сказав про те, що на пропозицію про зустріч із Зеленським не відмовляли.

Однак на тривалу бесіду не варто розраховувати.

Нагадаємо, в Офісі президента повідомили, що зустріч Зеленського і Путіна в Ізраїлі наразі не запланована.