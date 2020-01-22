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Факты / Украина

Кива будет отвечать за драку. Генпрокурор возбудил дело против нардепа

Против нардепа Ильи Кивы генеральный прокурор Руслан Рябошапка возбудил производство по факту нанесения телесных повреждений ветерану АТО в ресторане Киева.

Отмечается, что дело возбуждено по заявлению потерпевшего Михаила Маймана.

– Согласно заявлению, народный депутат Украины, находясь в одном из ресторанов Киева 22 января 2020 года, ударил потерпевшего головой в лицо. Соответствующие сведения внесены в единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.1 ст.122 Уголовного кодекса Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение), – сообщает Офис генпрокурора.

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Там также напомнили, что открыть производство относительно нардепа может только генеральный прокурор.

Перед этим Кива обратился в полицию с заявлением о получении телесных повреждений.

Напомним, 22 января около 12.00 Илья Кива спровоцировал конфликт с одним из посетителей ресторана, который оказался ветераном АТО. Видео с камер появилось в сети. На нем нардеп сидит в компании мужчин, а потом подошел к посетителю и ударил его головой. У мужчины срабатывает реакция и он бъет Киву в лицо.

Источник: Офис генпрокурора

Фото: Офис Президента

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