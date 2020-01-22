Кива відповідатиме за бійку. Генпрокурор порушив справу проти нардепа

Проти нардепа Іллі Киви генеральний прокурор Руслан Рябошапка порушив провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень ветерану АТО у ресторані Києва.

Наголошується, що справу відкрито за заявою потерпілого Михайла Маймана.

– Згідно із заявою, народний депутат України, перебуваючи в одному з ресторанів Києва 22 січня 2020 року, вдарив потерпілого головою в обличчя. Відповідні відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.122 Кримінального кодексу України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), – повідомляє Офіс генпрокурора.

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Там також нагадали, що відкрити провадження щодо нардепа може лише генеральний прокурор.

Перед цим Кива звернувся в поліцію із заявою про отримання тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, 22 січня близько 12.00 Ілля Кива спровокував конфлікт з одним з відвідувачів ресторану, який виявився ветераном АТО. Відео з камер з’явилося в мережі. На ньому нардеп сидить в компанії чоловіків, а після підходить до відвідувача і намагається вдарити його головою. У чоловіка спрацьовує реакція і він б’є Ківу в обличчя.