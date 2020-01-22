Новые акцизы: проверить алкоголь на подлинность можно будет прямо в магазине

В Украине на акцизные марки начнут наносить штрих-код, который будет считывать информацию о достоверности товара стандартными для магазинов устройствами.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Система не будет требовать от бизнеса установки нового оборудования, а государству не нужно будет создавать отдельную IT-систему.

– Будет достаточно правильно работать с информацией, которая передается в кассовые чеки, – пояснил Дубилет.

Министр добавил, что новая система будет “активировать” и “отключать” акцизные марки, которые лепятся на упаковки с алкоголем, что свидетельствует, что производитель уплатил налог в бюджет.

По его словам, такое решение позволит создать мобильное приложение (или чат-бот), которым налоговики и граждане смогут сканировать акцизные марки и проверять их достоверность.

Читайте: 15 тыс. грн без надбавок: Дубилет рассказал, сколько зарабатывает на должности министра

– Впрочем, даже без этого приложения система приведет к сокращению черного рынка, – уверен представитель Кабмина.

Напомним, правительство планирует отменить около 40% форм Госкомстата, которые заполняют украинские предприятия.