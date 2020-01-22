Нові акцизи: перевірити достовірність алкоголю можна буде прямо в магазині

В Україні на акцизні марки почнуть наносити штрих-код, який зчитуватиме інформацію про достовірність товару стандартними для магазинів пристроями.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

Система не вимагатиме від бізнесу встановлення нового обладнання, а державі не потрібно буде створювати окрему ІТ-систему.

– Буде достатньо правильно працювати з інформацією, яка передається в касові чеки, – пояснив Дубілет.

Міністр додав, що нова система буде “активувати” та “деактивувати” акцизні марки, які ліпляться на упаковки з алкоголем, що свідчить, що виробник сплатив податок у бюджет.

За його словами, таке рішення дозволить створити мобільний додаток (або чат-бот), яким податківці та громадяни зможуть сканувати акцизні марки і перевіряти їхню достовірність.

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– Втім, навіть без цього додатка система призведе до скорочення чорного ринку, – впевнений представник Кабміну.

Нагадаємо, уряд планує скасувати близько 40% форм Держстату, які заповнюють українські підприємства.