Помпео посетит Украину 30 января – СМИ

По информации СМИ, государственный секретарь США Майк Помпео прилетит в Киев с официальным визитом 30 января.

1 февраля он вылетит в белорусский Минск, где должен пробыть менее одного дня.

– Майк Пампео посетит Лондон 29-30 января, после будет в Киеве 30 января и 1 февраля, оттуда приедет в Минск, где будет менее дня, и 1-2 февраля полетит в Нур-Султан, 2-3 февраля будет в Ташкенте, – сообщает Интерфакс-Запад.

Читайте: Украинская делегация возобновит работу в ПАСЕ – решение Рады

Заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Андрей Шупляк подтвердил агентству информацию о том, что Помпео прибудет в Минск 1 февраля.

Изначально официальный тур госсекретаря США планировался на начало 2020 года, однако его пришлось перенести в связи с ситуацией, которая сложилась на Ближнем Востоке.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с Майком Помпео обсудил его будущий визит в Киев.

Источник: Интерфакс-Запад