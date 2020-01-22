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Факти / Україна / Політика

Помпео відвідає Україну 30 січня – ЗМІ

За інформацією ЗМІ, державний секретар США Майк Помпео прилетить до Києва з офіційним візитом 30 січня.

1 лютого він вилетить до білоруського Мінська, де повинен пробути менше одного дня.

– Майк Пампео відвідає Лондон 29-30 січня, після буде у Києві 30 січня і 1 лютого, звідти приїде до Мінська, де буде менше дня, і 1-2 лютого полетить в Нур-Султан, 2-3 лютого буде в Ташкенті, – повідомляє Интерфакс-Запад.

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Заступник начальника управління інформації і цифрової дипломатії МЗС Білорусі Андрій Шупляк підтвердив агентству інформацію про те, що Помпео прибуде до Мінська 1 лютого.

Спочатку офіційний тур держсекретаря США планувався на початок 2020 року, однак його довелося перенести у зв’язку з ситуацією, яка склалася на Близькому Сході.

До слова, президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Майком Помпео обговорив його майбутній візит до Києва.

Джерело: Интерфакс-Запад

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