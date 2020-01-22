В Давосе Укрзализныця подпишет меморандум о сотрудничестве с Deutsche Bahn

В Давосе на Всемирном экономическом форуме Укрзализныця подпишет меморандум о сотрудничестве с крупнейшим железнодорожным оператором Германии.

Член транспортного комитета Верховной Рады Александр Скичко сообщил, что меморандум о сотрудничестве предусматривает привлечение немецких экспертов, опыта, управленческих и технологических решений.

– Есть одна хорошая и обнадеживающая новость для железной дороги. Готовится масштабный проект по сотрудничеству Укрзализныци и крупнейшего немецкого железнодорожного оператора Deutsche Bahn. Это не приватизация и не концессия. Речь идет о привлечении немецких экспертов, опыта, управленческих и технологических решений, – написал он.

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Скичко рассчитывает, что это сотрудничество даст железные дороги Украины второе дыхание.

– Сразу скажу – это не значит, что после этого на железной дороге все изменится за один день. Для этого нужно проделать много работы, и сотрудничество с немцами станет мощным фундаментом для изменений, – отметил он.

Напомним, на экономический форум в Давосе поедут более 20 украинских народных депутатов.

Источник: Александр Скичко