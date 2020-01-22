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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

У Давосі Укрзалізниця підпише меморандум про співпрацю з Deutsche Bahn

У Давосі на Всесвітному економічному форумі Укрзалізниця підпише меморандум про співпрацю з найбільшим залізничним оператором Німеччини.

Член транспортного комітету Верховної Ради Олександр Скічко повідомив, що меморандум про співпрацю передбачає залучення німецьких експертів, досвіду, управлінських і технологічних рішень.

– Є одна гарна і обнадійлива новина для залізниці. Готується масштабний проект зі співробітництва Укрзалізниці і найбільшого німецького залізничного оператора Deutsche Bahn.

Це не приватизація і не концесія. Йдеться про залучення німецьких експертів, досвіду, управлінських і технологічних рішень, – написав він.

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Скічко розраховує, що ця співпраця дасть залізниці України друге дихання.

– Відразу скажу – це не означає, що після цього на залізниці все зміниться за один день. Для цього потрібно виконати багато роботи, і співпраця з німцями стане потужним підґрунтям для змін, – зазначив він.

Нагадаємо, на економічний форум у Давосі поїдуть понад 20 українських народинх депутатів.

Джерело: Олександр Скічко

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