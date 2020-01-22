Украина ожидает получения новой программы МВФ в ближайшее время – Гончарук

Украина должна получить трехлетнюю программу от Международного валютного фонда уже в ближайшее время.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, сейчас согласовываются ключевые условия для ее получения.

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Гончарук сказал, что не может рассказать о ее деталях до того, как программу официально объявят.

– Я считаю, что программа может содержать пункт об уменьшении административного давления на энергетических рынках, поэтому мы можем ожидать дальнейшей либерализации в этой области, – добавил премьер-министр.

Он также выразил уверенность в том, что НБУ в состоянии обеспечить макроэкономическую стабильность Украины, а поддержка его независимости может стать важной частью программы МВФ.

К слову, министр финансов Оксана Маркарова заявила, что новая программа МВФ может стать последней для Украины.

Источник: The Report Company