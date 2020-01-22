PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украина ожидает получения новой программы МВФ в ближайшее время – Гончарук

Украина должна получить трехлетнюю программу от Международного валютного фонда уже в ближайшее время.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, сейчас согласовываются ключевые условия для ее получения.

Читайте: Укрепление гривны: в МВФ назвали три причины

Гончарук сказал, что не может рассказать о ее деталях до того, как программу официально объявят.

– Я считаю, что программа может содержать пункт об уменьшении административного давления на энергетических рынках, поэтому мы можем ожидать дальнейшей либерализации в этой области, – добавил премьер-министр.

Он также выразил уверенность в том, что НБУ в состоянии обеспечить макроэкономическую стабильность Украины, а поддержка его независимости может стать важной частью программы МВФ.

К слову, министр финансов Оксана Маркарова заявила, что новая программа МВФ может стать последней для Украины.

Источник: The Report Company

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка