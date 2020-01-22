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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Україна очікує отримання нової програми МВФ найближчим часом – Гончарук

Україна повинна отримати трирічну програму від Міжнародного валютного фонду вже найближчим часом.

Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

За його словами, наразі узгоджуються ключові умови для її отримання.

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Гончарук сказав, що не може розповісти про її деталі до того, як програму офіційно оголосять.

– Я вважаю, що програма може містити пункт про зменшення адміністративного тиску на енергетичних ринках, тому ми можемо очікувати подальшої лібералізації в цій галузі, – додав прем’єр-міністр.

Він також висловив упевненість в тому, що НБУ здатний забезпечити макроекономічну стабільність України, а підтримка його незалежності може стати важливою частиною програми МВФ.

До слова, міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що нова програма МВФ може стати останньою для України.

Джерело: The Report Company

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