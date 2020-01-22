Все было в руках двух-трех человек: Генштаб перейдет на J-структуру в феврале

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в феврале перейдет на J-структуру, которая является обязательной для штабов НАТО.

Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Он подчеркнул, что после внесения изменений в Закон о национальной безопасности и обороне структура управления и функционал руководства ВСУ будут унифицированы со стандартами НАТО.

Загороднюк подчеркнул, что главной проблемой для ВСУ все эти годы войны на Донбассе было отсутствие разграничения между формированием и применением.

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– Главное – какая практическая польза этого, а она чрезвычайная. Когда-то вопрос операций и вопросы подготовки, генерирования возможностей – все было вместе и фактически находилось в руках двух-трех человек, и от их времени и от их доступности зависело решение огромного количества вопросов. Все было в ручном режиме, а это полностью противоречило всем подходам, – отметил министр.

Напомним, 51% украинцев считают, что безопасность Украины сможет гарантировать вступление в НАТО.