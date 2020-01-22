Усе було в руках двох-трьох осіб: Генштаб перейде на J-структуру в лютому

Генеральний штаб Збройних сил України в лютому перейде на J-структуру, яка є обов’язковою для штабів НАТО.

Про це повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк.

Він підкреслив, що після внесення змін до Закону про національну безпеку і оборону структура управління і функціонал керівництва ЗСУ будуть уніфіковані до стандартів НАТО.

Загороднюк підкреслив, що головною проблемою для ЗСУ всі ці роки війни на Донбасі була відсутність розмежування між формуванням і застосуванням.

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– Головне – яка практична користь цього, а вона надзвичайна. Колись питання операцій і питання підготовки, генерування можливостей – усе було разом і фактично перебувало в руках двох-трьох осіб, і від їхнього часу та від їхньої доступності залежало вирішення величезної кількості питань. Усе було в ручному режимі, а це повністю суперечило усім підходам, – зазначив міністр.

Нагадаємо, 51% українців вважають, що безпеку України зможе гарантувати вступ до НАТО.