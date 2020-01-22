Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Владимир Зеленский заявил, что войну на Донбассе реально завершить всего за день.

Однако для этого нужно желание всех сторон.

Президент добавил, что пока не удалось достичь полного прекращения огня на Донбассе.

– Я верю в свет, но не хочу думать, что это свет в конце тоннеля. Я вижу большой свет впереди и уверен, если все стороны захотят прекратить войну, то она прекратится завтра, – сказал Зеленский.

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По его словам, Украина защищает свою землю, однако есть понимание того, что войну можно прекратить уже сегодня.

Из-за войны на Донбассе страна теряет свой главный потенциал – граждан Украины.

К слову, Владимир Зеленский сказал о том, что Украине недостаточно мировой обеспокоенности, ведь в стране шестой год идет война.