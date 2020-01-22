Під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі президент Володимир Зеленський заявив, що війну на Донбасі реально завершити всього за день.

Однак для цього потрібно бажання всіх сторін.

Президент додав, що наразі не вдалося досягти повного припинення вогню на Донбасі.

– Я вірю в світло, але не хочу думати, що це світло в кінці тунелю. Я бачу велике світло попереду і впевнений, якщо всі сторони захочуть припинити війну, то вона припиниться завтра, – сказав Зеленський.

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За його словами, Україна захищає свою землю, проте є розуміння того, що війну можна припинити вже сьогодні.

Через війну на Донбасі країна втрачає свій головний потенціал – громадян України.

До слова, Володимир Зеленський сказав про те, що Україні недостатньо світової стурбованості, адже в країні шостий рік йде війна.