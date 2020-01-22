Во время своего выступления на Всемирном экономическом форму в Давосе президент Владимир Зеленский заявил, что на шестом году войны Украина недостаточно мировой обеспокоенности.

Также украинский гарант призвал переосмыслить и обновить правила международной безопасности.

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– Шестой год в моей стране идет война. Шестой год, как РФ аннексировала у нас часть территории. Несмотря на тысячи страниц международного права и на сотни организаций, призванных его защищать. Вот такая new normality. Мир сплотился вокруг решения этих вопросов. Но, достаточно ли украинцам – погибшим и тем, кто потерял дома – достаточно ли им всемирной обеспокоенности? Этого мало и это правда, – отметил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума встретился с председателем правления и генеральным директором компании Cargill Inc. Дэвидом Макленнаном.

Также Зеленский в Давосе встретился с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

Напомним, украинский завтрак в Давосе состоится 23 января в 8.30 по киевскому времени в рамках Всемирного экономического форума. Традиционно его проведет Фонд Виктора Пинчука.