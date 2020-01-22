Владимир Зеленский принял участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проходит с 21 по 24 января. Президент Украины выступил на сессии второго дня.

В рамках мероприятия у Зеленского также запланированы встречи с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международными финансовыми организациями.

Факты ICTV выбрали главное из речи лидера государства на ВЭФ.

Далее – прямая речь.

О мировой безопасности

Последующие поколения, страдая от бедности, ограниченного доступа к пище, будут упрекать каждого мирового лидера за то, что те имели шанс договориться, но не воспользовались ним.

Потрясения стали для человечества привычкой. Я точно знаю, что говорю, потому что шестой год в моей стране идет война. Шестой год, как Россия аннексировала часть территории.

Мир нуждается в переосмыслении и обновлении правил, особенно правил международной безопасности. Мир не может быть сплоченным только в Facebook, когда репостит выступления Греты Тунберг, пожары в Австралии или сбитый украинский Boeing.

Через неделю это теряет актуальность, а в ленту “стучит” новый громкий информационный повод.

О том, почему надо инвестировать в Украину

Многие мировые “единороги” начинали с безумных идей, нескольких работников и офисов в собственном гараже. Поэтому, нет ничего невозможного.

За эти годы наша страна сделала несколько шагов назад, но мы не отступили. Мы брали расстояние для решительного прыжка.

Украина – это именно то место, где случаются чудеса. Моя цель – чтобы в учебниках рядом с кейсами Японии, Южной Кореи, Сингапура появилась Украина. Поэтому, присоединяйтесь.

Сегодня мы недоинвестированы и недолюблены.

Что значит не инвестировать в Украину сегодня? Это стать Джорджем Беллом, который в 1999 году отказался купить Google за $1 млн. Поэтому, не упустите Украины.

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О работе президентом

Я президент Украины 248 дней. И все эти дни я работал в Украине и не имел времени на свою семью. Мне трудно объяснить своим детям, почему я не с ними дома.

О вступлении в ЕС

Вопрос не в том, когда мы будем в ЕС, вопрос в том, какой статус будет у Украины в ЕС, какое будет отношение к нашей стране. Отношение как к мощному и равноправному игроку, стране, которую уважают и на которую не смотрят вниз.

Сейчас очень удобный момент. Одна страна сделала Exit, может, для Украины пришло время сделать Enter.

О нормандской встрече

Я верю в свет. Но я не хочу думать, что это свет в конце тоннеля.

Я просто вижу свет впереди и уверен, что, если все стороны захотят прекратить войну, она прекратится завтра.

О том, что Украина может предложить бизнес-партнерам

Мы готовы говорить с мощными западными инвесторами.

Мы подготовили новую программу Investment nanny. Каждой крупной компании, которая приведет в Украину $100 млн+, мы обеспечим отдельный контракт с государством. У вас будет менеджер, который говорит на пяти языках, и 24/7 он будет с вами работать.

Всем инвесторам $10 млн +, которые готовы включиться в большую приватизацию, первые два года мы даем налоговые каникулы. Вы не будете платить налог на прибыль на протяжении пяти лет. Welcome!

Сегодня выгодно вкладывать деньги в Украину.

Напомним, в Давосе проходит 50-й юбилейный Международный экономический форум, который ежегодно собирает мировых политических и экономических лидеров.