Зеленский в Давосе встретился с главой МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках экономического форума в Давосе встретился с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

Также обнародовано видео встречи. В ней принял участие премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Украины Оксана Маркарова.

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– Я знаю, что для некоторых людей в Украине, русский язык не является лучшим, но, к сожалению, я не говорю на украинском. Мой племянник говорит, поскольку жена моего брата, моя невестка, из Харькова, – сказал она.

Георгиева рассказала, что провела очень конструктивное обсуждение с Зеленским. Они говорили о прогрессе, достигнутом в Украине в судебной реформе, в продвижении экономики, а также о необходимости завершить действия, которые все еще не были выполнены в Украине для того, чтобы передать программу МВФ совету директоров.

К слову, 22 января президент Украины Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретился с председателем правления и генеральным директором компании Cargill Inc. Дэвидом Макленнаном.