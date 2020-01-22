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Факты / Украина / Политика

Зеленский провел первую встречу в Давосе

22 января президент Украины Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретился с председателем правления и генеральным директором компании Cargill Inc. Дэвидом Макленнаном.

– Очень приятно встретиться с одним из крупнейших инвесторов в аграрный сектор и аграрную логистику в Украине, – сказал Зеленский.

Зеленский

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По словам президента, земельная реформа станет локомотивом роста аграрного сектора и экономики в целом.

Зеленский отметил, что Украина будет рада сотрудничать с компанией по запуску инструментов кредитования фермеров для увеличения урожайности.

– Мы действительно хотим бороться за каждого инвестора, особенно за инвесторов, которые находятся в Украине на постоянной основе, – добавил Зеленский.

Также президент подчеркнул, что Украина хочет увеличить инвестиции и уже готовятся новые программы.

По словам Дэвида Макленнана, инвесторы положительно оценивают движение Украины к прозрачности и активному сотрудничеству.

Ранее Факты ICTV писали, что Зеленский подписал закон о дешевых кредитах для бизнеса.

Источник: Офис президента

Фото: Офис Президента

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