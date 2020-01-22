Зеленський у Давосі зустрівся з главою МВФ

Президент України Володимир Зеленський в рамках економічного форуму в Давосі зустрівся з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою.

Також оприлюднено відео зустрічі. У ній взяв участь прем’єр-міністр Олексій Гончарук і міністр фінансів України Оксана Макарова.

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– Я знаю, що для деяких людей в Україні, російська мова не є кращою, але, на жаль, я не говорю українською. Мій племінник говорить, оскільки дружина мого брата, моя невістка, з Харкова, – сказала вона.

Георгієва розповіла, що провела дуже конструктивне обговорення з Зеленським. Вони говорили про прогрес, досягнутий в Україні в судовій реформі, в просуванні економіки, а також про необхідність завершити дії, які все ще не були виконані в Україні для того, щоб передати програму МВФ раді директорів.

До слова, 22 січня президент України Володимир Зеленський на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі зустрівся з головою правління і генеральним директором компанії Cargill Inc. Девідом Макленнаном.