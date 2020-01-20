Путин понимает мою позицию относительно независимости Украины – Зеленский

Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, прокомментировал позицию Владимира Путина в отношении Украины, который якобы не воспринимает ее как независимое государство.

– Я не знаю, о чем он думает. Он не сказал мне. Я думаю, он понимает мое отношение: Украина – независимая страна. Мы большая страна, самая большая в Европе. Я думаю, что он понимает, – отметил президент Украины.

При этом он напомнил, что у него с президентом РФ начался диалог, который уже принес результаты.

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– Мы вернули наших пленных, наши корабли. После трех лет без встреч нам удалось договориться о нормандском формате. После этого прошел второй обмен пленными – самый большой обмен такого рода, – уточнил Зеленский.

В то же время глава государства хотел бы, чтобы процесс урегулирования продвигался гораздо быстрее.

Также Зеленский заявил, что никогда не стремился занять пост президента, если бы не ставил целью добиться установления мира на Донбассе.

Напомним, во время обмена пленными 29 декабря Украине удалось освободить 76 граждан, вместо них в ОРДЛО пришлось отдать 127 человек.

Источник: The Times of Israel