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Факти / Україна / Політика

Зустріч Зеленського і Путіна в Ізраїлі поки не запланована – ОП

В рамках візиту президента України Володимира Зеленського в Ізраїль запланована участь глави держави у заходах п’ятого Всесвітнього форуму пам’яті Голокосту. Зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним наразі не входить в його плани.

Якщо спілкування Зеленського і Путіна відбудеться на полях форуму, то лише для того, щоб обговорити подальший обмін ув’язненими.

Зараз відомо, що глава України збирається провести кілька зустрічей з керівництвом Ізраїлю.

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– В рамках візиту запланована участь Володимира Зеленського в заходах п’ятого Всесвітнього форуму пам’яті Голокосту, а також зустрічі з президентом Ізраїлю Реувеном Рівліном, прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, спікером Кнесету Юлієм Едельштейном і представниками ділових кіл Ізраїлю, – повідомили у прес-службі Офісу президента.

Нагадаємо, Володимир Зеленський візьме участь у церемонії, присвяченій 75-й річниці визволення Аушвіца, яка відбудеться в Ізраїлі.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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