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Факты / Украина

Deutsche Bahn будет консультировать Укрзализныцю, а не руководить ею

Представитель пресс-службы немецкого железнодорожного оператора Deutsche Bahn Керстин Экштайн, сообщил, что компания не будет напрямую управлять Укрзализницей.

Речь идет о предоставлении Укрзализныце консультативных услуг.

Их будет оказывать компания DB Engineering & Consulting, которая входит в состав Deutsche Bahn.

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Консультации должны помочь Укрзализныце решить ряд предпринимательских и технических вопросов. Соответствующий договор планируют подписать в начале февраля.

Инженерно-консалтинговая компания DB Engineering & Consulting занимается проектами в области инфраструктуры, мобильности и транспорта.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Укрзализныцю планируют отдать под управление оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn.

По его словам, такое решение говорит об открытости Украины к инвестициям. Документы по соглашению и его детали еще готовятся.

Источник: ТАСС

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