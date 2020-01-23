Deutsche Bahn будет консультировать Укрзализныцю, а не руководить ею

Представитель пресс-службы немецкого железнодорожного оператора Deutsche Bahn Керстин Экштайн, сообщил, что компания не будет напрямую управлять Укрзализницей.
Речь идет о предоставлении Укрзализныце консультативных услуг.
Их будет оказывать компания DB Engineering & Consulting, которая входит в состав Deutsche Bahn.
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Консультации должны помочь Укрзализныце решить ряд предпринимательских и технических вопросов. Соответствующий договор планируют подписать в начале февраля.
Инженерно-консалтинговая компания DB Engineering & Consulting занимается проектами в области инфраструктуры, мобильности и транспорта.
Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Укрзализныцю планируют отдать под управление оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn.
По его словам, такое решение говорит об открытости Украины к инвестициям. Документы по соглашению и его детали еще готовятся.