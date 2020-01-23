Deutsche Bahn консультуватиме Укрзалізницю, а не керуватиме нею

Представник прес-служби німецького залізничного оператора Deutsche Bahn Керстін Екштайн, повідомив, що компанія не буде безпосередньо керувати Укрзалізницею.

Йдеться про надання Укрзалізниці консультативних послуг.

Їх надаватиме компанія DB Engineering & Consulting, яка входить до складу Deutsche Bahn.

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Консультації повинні допомогти Укрзалізниці вирішити низку підприємницьких і технічних питань. Відповідний договір планують підписати на початку лютого.

Інженерно-консалтингова компанія DB Engineering & Consulting займається проектами в області інфраструктури, мобільності і транспорту.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Укрзалізницю планують віддати під управління оператору залізниць Німеччини Deutsche Bahn.

За його словами, таке рішення говорить про відкритість України до інвестицій. Документи щодо угоди та її деталі ще готуються.