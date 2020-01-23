PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Министерство ветеранов разделят на два ведомства – Коляда

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины будет разделено.

Как объяснила глава министерства Оксана Коляда, вопросы реинтеграции “не помещаются в функционал одного, даже объединенного ведомства, так как есть потребность в межсекторальном сотрудничестве”.

По ее словам, будущее Министерство по вопросам реинтеграции может возглавить профильный вице-премьер-министр.  Кто возглавит будущее Министерство оккупированных территорий после разделения, Коляда затруднилась ответить.

Читайте: Оксана Коляда – что известно о новом министре по делам ветеранов

– Министерство оккупированных территорий в том формате, каким оно было до нашего объединения – это структура, которая работает в режиме тушения пожаров. Нужен принципиально новый подход и стратегическое видение. Нужно играть на опережение и мыслить долгосрочными конструкциями. Осознание этого и стало одним из результатов работы нашей команды в этом направлении, – подчеркнула она.

Как сообщалось, Офис президента утвердил 5 сценариев реинтеграции временного оккупированных территорий.

Источник: Интерфакс-Украина

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка