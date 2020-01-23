Министерство ветеранов разделят на два ведомства – Коляда

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины будет разделено.

Как объяснила глава министерства Оксана Коляда, вопросы реинтеграции “не помещаются в функционал одного, даже объединенного ведомства, так как есть потребность в межсекторальном сотрудничестве”.

По ее словам, будущее Министерство по вопросам реинтеграции может возглавить профильный вице-премьер-министр. Кто возглавит будущее Министерство оккупированных территорий после разделения, Коляда затруднилась ответить.

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– Министерство оккупированных территорий в том формате, каким оно было до нашего объединения – это структура, которая работает в режиме тушения пожаров. Нужен принципиально новый подход и стратегическое видение. Нужно играть на опережение и мыслить долгосрочными конструкциями. Осознание этого и стало одним из результатов работы нашей команды в этом направлении, – подчеркнула она.

Как сообщалось, Офис президента утвердил 5 сценариев реинтеграции временного оккупированных территорий.