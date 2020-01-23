Міністерство ветеранів розділять на два відомства – Коляда

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України буде розділено.

Як пояснила голова міністерства Оксана Коляда, питання реінтеграції “не вміщуються в функціонал одного, навіть об’єднаного відомства, так як є потреба у міжсекторальному співробітництві”.

За її словами, майбутнє Міністерство з питань реінтеграції може очолити профільний віце-прем’єр-міністр. Хто очолить майбутній Міністерство окупованих територій після розділення, Коляда не змогла відповісти.

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– Міністерство окупованих територій в тому форматі, яким воно було до нашого об’єднання – це структура, яка працює в режимі гасіння пожеж. Потрібен принципово новий підхід і стратегічне бачення. Потрібно грати на випередження і мислити довгостроковими конструкціями. Усвідомлення цього і стало одним із результатів роботи нашої команди в цьому напрямку, – підкреслила вона.

Як повідомлялося, Офіс президента затвердив 5 сценаріїв реінтеграції тимчасового окупованих територій.