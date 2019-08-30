Верховная Рада проголосовала за Оксану Коляду на должность министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Факты ICTV собрали самую важную информацию из биографии новоизбранного чиновника.

Оксана Коляда – министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Кабмине Гончарука.

Коляда родился в городе Волочиск Хмельницкой области 4 сентября 1980 году.

Образование она получала во Львовском госуниверситете внутренних дел. Оксана Коляда начала свою карьеру в правоохранительных органах с 2003 года, где проработала до 2015 года.

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С 2015 по 2017 год Коляда служила в рядах ВСУ, откуда пошла в звании полковника запаса. Также она была руководителем департамента коммуникации в Минобороны. Среди ее нововведений курсы для военных корреспондентов и создание военных региональных пресс-центров.

В 2017 году Оксана Коляда была заместителем командующего АТО на Донбассе.

В 2019 году ее назначили на должность заместителя руководителя Министерства по делам ветеранов, а 29 августа Верховная Рада проголосовала за назначение Коляды министром.

Кроме того, Оксана Коляда была активным участником волонтерского движения. Она занималась проблемами ветеранов войны на Донбассе, а также была членом проектной группы, которая занималась созданием Министерства по делам ветеранов.

К слову, Факты ICTV публиковали биографию министра цифровой трансформации Михаила Федорова.