Неля Штепа збирається балотуватися в мери Слов’янська

Колишня міська голова Слов’янська Неля Штепа, яку звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України, планує балотуватися на цю посаду знову.

– Ті, хто сподіваються, що мене закриють і я не зможу подати свою кандидатуру на вибори міського голови. Я подам, я встигну, ніхто мене не закриє, тому що ця стаття неконституційна, – сказала вона в ефірі S-plus.

Також Штепа додала, що не здійснює правопорушень, не п’є, не курить, не вживає наркотиків, а також заміжня зі Слов’янськом.

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Нагадаємо, Нелю Штепу затримали 11 липня 2014 року. Її звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей, та у створенні терористичної групи чи організації.

На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов’янськ під загрозою терористів, які її били, а інтерв’ю для російських видань зроблено “під дулом автомата”.

Згодом на засіданні ЄСПЛ постановив, що Україна повинна заплатити Нелі Штепі €3,6 тис. компенсації упродовж трьох місяців.

Джерело: S-plus